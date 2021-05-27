Власти исправят ошибку в надписи на воинском мемориале в оренбургском поселке

ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Соль-Илецка исправят ошибку, допущенную в надписи на мемориале участникам Великой Отечественной войны, который установлен в поселке на станции Маячная Соль-Илецкого городского округа. Об этом говорится в сообщении на странице администрации Соль-Илецка во "ВКонтакте".

В четверг в соцсетях появилась информация, что на памятнике, недавно установленном на станции Маячной, в слове "участникам" пропущена буква "т".

"В связи с появившейся информацией в СМИ о том, что в поселке на станции Маячная Соль-Илецкого городского округа установлен мемориал в честь участников Великой Отечественной войны, на котором в одном из слов допущена ошибка, администрация Соль-Илецкого городского округа сообщает, что данный памятник возведен на частные деньги благотворителем по инициативе жителей", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что ошибка была допущена из-за невнимательности изготовителя. При этом сотрудник, который согласовывал макет, больше не работает в администрации. "Это непростительная ошибка, и в самое ближайшее время она будет исправлена", - отмечается в сообщении.