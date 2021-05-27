Полиция Грузии задержала восемь человек в ходе стычек с противниками строительства ГЭС

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в ходе стычек противников строительства ГЭС "Намахвани" с полицейскими. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Я подтверждаю, задержаны восемь человек в административном порядке. Статьи, по которым они задержаны, я пока не могу назвать", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Стычки противников ГЭС "Намахвани" с полицией начались в четверг вечером. Ситуация обострилась после того, как протестующие пришли к железному заграждению в селе Гумати (край Имерети), выставленному полицейскими в целях безопасности, и стали стучать камнями по нему. Позже митингующие решили прорвать ограждение, однако полиция не дала им этого сделать, из-за чего началась потасовка. Изначально СМИ сообщали о двух задержанных.

На данный момент ситуация в Гумати спокойная. Число митингующих сократилось, однако оставшиеся протестующие время от времени стучат по железным ограждениям. Они заявляют, что останутся ночевать там же. На месте остаются усиленные наряды полиции.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" устраивают митинги с ноября 2020 года. 23 мая они переместились в Тбилиси, где несколько раз перекрывали центральные улицы, а в среду вернулись в Рионское ущелье, где возводится станция. Участники акций протеста утверждают, что власти предоставили турецкой ENKA, строящей ГЭС, все Рионское ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория. Главные требования митингующих - расторжение контракта с ENKA, приостановка строительства и увольнение министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения, которое заявляет о рисках для окружающей среды. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.