Названы самые открытые органы власти

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Значительный рост открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) произошел в текущем году, а самый высокий рейтинг по этому показателю получили Росстат, Росреестр и Росавтодор, говорится в докладе "Открытость государства в России - 2021" по итогам исследования, проведенного Счетной палатой России совместно с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.

Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. "Исследование показало, что в России наметился рост открытости: три ведомства получили рейтинг AAA, ведомствами с высокой степенью открытости признан 21 орган исполнительной власти из 70", - сообщает Счетная палата. В этом году 61 из 70 ФОИВ ответил на информационный запрос гражданина в течение 30 дней, что установлено федеральным законом (8-ФЗ). В 2020 году только 24 ФОИВ отреагировали вовремя. Среднее время ответа на запрос информации составило 19 дней, а два ведомства ответили на него сразу в день отправки.

Авторы доклада отмечают, что впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах. "В этом году впервые три ведомства получили оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, - это Росстат, Росреестр и Росавтодор. Второй год подряд ведомством с высокой открытость остается Росмолодежь. Большинство министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости - такими по итогам анализа этого года были признаны 40 госорганов. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых - ФОИВ силового блока, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией", - говорится в сообщении.

Самыми закрытыми ведомствами оказались Минобороны, СВР, УПД президента России, ФСО, ФСБ, Федеральная пробирная палата, Россотрудничество, Главное управление специальных программ президента России.