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Путин поздравил военнослужащих Пограничной службы ФСБ с Днем пограничника

Сотрудники пограничных органов грамотно решают задачи по обеспечению безопасности госграниц, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, подчеркнул президент

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что защитники рубежей отечества во все времена "свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны". "Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений", - отметил глава государства.

28 мая ежегодно в РФ отмечается День пограничника - профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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