Нарушителей ПДД в регионах стали выявлять с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Инспекторы российской Госавтоинспекции стали выявлять в ряде регионов страны нарушителей правил дорожного движения (ПДД) с помощью специального программного комплекса, внедренного в систему автоматической фиксации, а также мобильного приложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос.

"С октября 2020 года по настоящее время программное обеспечение "Цифровой патруль" проходит тестовые испытания на территории Свердловской области в соответствии с требованиями к системам правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что аналогичные по назначению сервисы уже используются и в ряде других регионов России. "Например, в Волгоградской области, Республике Марий Эл и других регионах, где [они] доказали свою эффективность", - подчеркнули в ведомстве.

Новый программный комплекс "Цифровой патруль" внедрен в Свердловской области в систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Он подключен к 143 стационарным и 24 передвижным камерам видеофиксации, а также к комплексам, размещенным на въездах и выездах в Екатеринбург. Кроме того, в работу системы внедрен модуль "Мобильный розыск". Это мобильное приложение, которое позволяет при помощи смартфона подключаться к системе фотовидеофиксации и проводить оперативно-разыскные мероприятия на дорогах.

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 16 мая сообщили, что благодаря использованию мобильного приложения, которое информирует об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления, автоинспекторы смогли задержать нескольких нарушителей в Екатеринбурге. Водителям грозят крупные штрафы или административный арест.