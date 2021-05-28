Первая с начала пандемии семья старообрядцев переехала из Бразилии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Семья Калугиных из четырех человек прибыла в Приморье из Бразилии по программе переселения соотечественников, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья. Это первая прибывшая в край семья старообрядцев с начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений международных перелетов.

Старообрядцы возвращаются из-за рубежа на Дальний Восток с 2009 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас существует четыре локации размещения переселившихся старообрядцев в Приморском крае и в Амурской области.

"Калугины переехали в Россию из Бразилии по программе переселения соотечественников. Предполагается, что они поселятся в Пожарском районе Приморского края, где займутся сельским хозяйством. Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, эта семья является первой из группы родственников (24 человека), которые в ближайшее время планируют переехать на постоянное место жительства в наш регион", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что чтобы добраться во Владивосток Калугиным пришлось совершить четыре перелета: один внутри Бразилии, оттуда в Женеву, затем в Москву, а потом во Владивосток. Как подтвердил ТАСС председатель правления приморской общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарев, Калугины стали первой семьей старообрядцев, которые приехали в Россию по программе переселения с весны прошлого года. В прошлом году из-за пандемии и закрытия границ для пассажиров пришлось отложить переселение в Приморье 10 семьям из Уругвая.

По данным правительства Приморья, о намерении переехать в край на данный момент заявили 57 семей старообрядцев из-за рубежа, главным образом из Южной Америки. Для этих людей предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации, которые позволят им в кратчайшие сроки освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой техники.

Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию - поручение президента РФ Владимира Путина.