Депутаты в Амурской области узаконили три цвета для автомобилей такси

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Амурской области в двух чтениях утвердили поправки в областной закон о регулировании перевозок пассажиров и багажа легковым такси, которые касались расширения вариантов цвета кузова автомобилей - желтый, черный и белый, сообщает в пятницу пресс-служба заксобрания региона.

"Депутаты сразу в двух чтениях утвердили поправки в областной закон о правовом регулировании перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Согласно принятым изменениям, к основным цветам в моделях кузова легкового такси, помимо желтого, будут относиться белый и черный цвета", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя комитета по вопросам экономики и собственности области Кирилл Зимин, о расширении цветовой гаммы просили сами предприниматели, так как перед ними сейчас стоит необходимость обновления автопарка. "Но в наших дилерских центрах купить авто нужного цвета практически невозможно, так как продаются в основном белые и черные автомобили. Расширение допустимой цветовой палитры для работы в такси позволит без дополнительных вложений и быстро приобретать машины и соответственно повышать качество услуг. Тем более что у предпринимателей есть возможность приобретать машины в лизинг и обращаться за мерами государственной поддержки по возмещению лизинговых платежей и первоначального взноса", - цитирует пресс-служба Зимина.

Также считается, что единый узнаваемый вид автомобилей такси поможет бороться с нелегальным бизнесом.

По данным пресс-службы заксобрания, в Приамурье выдано более 1,1 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажа такси. В соответствии с областным законом свою деятельность ведут 182 перевозчика.