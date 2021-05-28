"Яндекс.Погода" стала показывать на карте осадков информацию о дожде от пользователей

МОСКВА, 28 мая./ТАСС/. "Яндекс.Погода" стала показывать на карте осадков информацию о дожде, которой делятся пользователи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщения об осадках отмечаются зонтиками. На карте осадков можно увидеть, где идут дожди, и узнать прогноз на ближайшие два часа с детализацией в 10 минут. При составлении карты осадков "Яндекс" использует данные метеорадаров и спутников, но у них есть свои недостатки, отмечают в пресс-службе. Так, метеорадары охватывают не всю территорию страны, а снимки со спутников приходят с задержкой в полчаса. "Сообщения пользователей помогут восполнить эти пробелы", - комментируют в пресс-службе.

Там уточнили, что зонтики показываются на мобильном сайте "Погоды" и в приложении "Яндекс", а скоро появятся и в приложении "Погоды". Сообщить о дожде можно через любое приложение компании с прогнозом погоды. Раньше пользователи тоже сообщали об осадках, но эти данные использовались только для проверки качества прогноза, а теперь они отображаются на карте.

"Яндекс.Погода" дает прогноз с точностью до микрорайона. За расчет прогноза отвечает технология Meteum, которая сочетает классические метеорологические модели и машинное обучение. Помимо карты осадков, на сервисе есть погодные карты с температурой, давлением и силой ветра.