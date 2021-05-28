Росгвардия в Петербурге вводит усиленные меры безопасности на время проведения Евро-2020

ТАСС, 28 мая. Росгвардия вводит усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу, который пройдет в городе со 2 до 12 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также прилегающих к ним акваториях вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу. В этой связи обращаем ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных ограничений, а также предупреждаем об ответственности за нарушения временно установленных правил, в том числе предусматривающих изъятие оружия", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подобные меры безопасности вводились в России в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Стадион "Санкт-Петербург" смогут посетить 50% болельщиков от общей вместимости стадиона, которая составляет 68 тыс. зрителей.