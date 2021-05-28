Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться через несколько месяцев

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует людям, переболевшим COVID-19, сделать прививку через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что вакцины против COVID-19 не влияют на ДНК и способность иметь детей. "Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19", - добавили в службе.