Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству "Спутника V"

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитывает за год "решить все проблемы".

"Мы всегда говорим: Россия - лидер, лидер, лидер, вот она и показала, что она действительно лидер, и, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер РФ], мы вам благодарны: и вам лично, потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять. За то, что вы помогли нам, да и всем - вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует", - сказал Лукашенко на встрече с представителями делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.

"Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.

Собственная вакцина

Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ .

"В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по ее технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году", - сказал белорусский лидер.

"Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина<...> Как поступила Россия, [предоставив Белоруссии технологии по производству вакцины "Спутник V"], так и мы поступим", - добавил он.