Возраст вступления в "Юнармию" могут снизить до шести лет

КУБИНКА /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Возраст, с которого ребята смогут вступить в патриотическое движение "Юнармия", предполагается снизить до шести лет. Об этом в пятницу журналистам сообщила заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова.

"Есть некоторые тонкости в работе с детьми с восьми до 10 лет. В ближайшее время мы снизим этот порог до шести лет", - сообщила Борисова.

По ее словам, именно в этом возрасте дети идут в школу и можно начинать их подготовку в рамках движения "Юнармия".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.