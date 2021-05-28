В МГУ усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий распорядился усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в вузе из-за роста числа заболевших и в рамках подготовки к летней сессии. Соответствующий приказ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно статистике вуза, в период с 11 мая по 25 мая 2021 года 17 сотрудникам и 33 обучающимся был поставлен диагноз о заболевании, вызванном коронавирусом, шесть сотрудников и 196 обучающихся находятся на карантине. Заболели по месту проживания - дома и в общежитии (не были в учебных корпусах) - 111 обучающихся и 52 сотрудника. Всего с 1 сентября 2020 года было выявлено 2 454 случая заболевания, из них 1 506 - у студентов и 948 - у сотрудников.

"В связи с ростом числа заболевших с новой коронавирусной инфекцией и контактных лиц в Московском [государственном] университете, а также в рамках организации подготовки к весенне-летней экзаменационной сессии в 2020/2021 учебном году приказываю <…> усилить контроль за соблюдением норм рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в Московском университете", - говорится в приказе за подписью ректора.

Садовничий также распорядился на все заседания приглашать руководителей студенческих организаций МГУ, обеспечить регулярное информирование о статистике распространения новой коронавирусной инфекции в вузе. Деканам факультетов следует до 1 июня определить помещения для самостоятельной подготовки студентов к весенне-летней сессии, обеспечить участие представителей студенческих организаций в обсуждении вопросов, связанных с реализацией мер против инфекции.

Кроме того, в общежитиях должны быть открыты читальные залы и коворкинги с учетом антиковидных требований и исходя из эпидемической обстановки. Тоже самое касается и Научной библиотеки МГУ.

Как отмечается на сайте вуза, МГУ сегодня работает в гибридном формате и выполняет методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. В частности, на входе в Главное здание, Шуваловском и первом учебном корпусах установлены автоматизированные системы термометрии, диспенсеры с антисептиком, рециркуляторы, проводится бесконтактное измерение температуры на входах в другие здания и учебные корпуса МГУ.