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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России и Москве вырос до 0,99

Показатель остается ниже единицы в семи из 10 регионов страны с наибольшим числом заразившихся

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 0,99. В Москве он также увеличился и оказался на том же уровне, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Показатель остается ниже единицы в семи из 10 регионов страны с наибольшим числом заразившихся. Выше этой отметки он по-прежнему в Санкт-Петербурге (1,01) и Воронежской области (1,04), а в Нижегородской области индикатор составил ровно 1.

В Иркутской области коэффициент равен 0,99, в Московской - 0,97, в Красноярском крае - 0,96, в Ростовской и Свердловской областях - 0,94 и 0,91 соответственно. В Самарской области показатель отступил от минимальных значений, увеличившись до 0,72.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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