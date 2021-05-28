Кадыров заявил, что его поручение о вакцинации в Чечне неверно интерпретировали в СМИ

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его поручение о прививочной кампании в регионе касается проведения разъяснительной работы с привлечением духовенства, однако оно было неверно истолковано некоторыми СМИ, которые посчитали, что вакцинация от коронавируса в республике может стать обязательной.

"Нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне [пандемии] в республике и стать причиной смерти сотен людей. И мое последнее поручение касается проведения широкомасштабной разъяснительной работы с привлечением духовенства региона в каждом населенном пункте и с каждым жителем", - написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

О необходимости привлечения к информационной кампании по вакцинации не только врачей, но также силовиков и имамов Кадыров сообщил 26 мая на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса.

Глава Чечни отметил, что уверен в надежности российской вакцины. "С самого начала пандемии мы вводили и продолжаем вводить необходимые для сохранения здоровья граждан максимально щадящие меры, и прививочная кампания - необходимый и единственный шаг, чтобы избежать третьей волны заражения коронавирусом, а она, в случае наступления, будет гораздо опаснее и продолжительнее. И меры придется принимать такие жесткие, что прошлогодняя самоизоляция покажется "каникулами", - подчеркнул Кадыров.

Он также призвал журналистов прекратить противопоставлять его слова поручениям президента РФ.

"Журналистам, которые хотят узнать обо мне и о моем отношении к нашему президенту получше, для начала нужно пообщаться со мной лично, а не делать за меня выводы и затем представлять их широкой общественности", - заявил глава Чечни.