Общественная палата Кировской области подготовит 2,7 тыс. наблюдателей к выборам

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Общественная палата Кировской области намерена подготовить около 2,7 тыс. наблюдателей, которые в сентябре будут осуществлять общественный контроль в ходе выборов в Госдуму и законодательное собрание области. Об этом сообщила ТАСС в пятницу председатель палаты Наталья Шедько.

"В январе был создан региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в Кировской области в 2021 году, основная его задача - набор наблюдателей, их обучение. В настоящее время обучены уже порядка 1 900 человек - будущих общественных наблюдателей в рамках федерального проекта, реализуемого Общественной палатой РФ. Планируем обучить 2 754 наблюдателя, это абсолютно достижимые цифры. Проект заканчивается 20 июня, наблюдателей в муниципальных районах мы уже обучили, остался только Киров", - сказала Шедько.

В настоящее время проходит к концу первый этап обучения наблюдателей, специалисты провели около 50 обучающих семинаров во всех муниципальных образованиях Кировской области.

В сентябре этого года в регионе пройдут выборы в Государственную думу по двум округам - 105 и 106, также предстоит выбрать 40 депутатов Законодательного собрания Кировской области. Кроме того, пройдут выборы в 45 муниципальных образованиях, будет избрано 693 депутата районного уровня, 32 депутата представительных органов сельских поселений, 3 главы сельских поселений.