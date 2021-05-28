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В России планируют запретить ватные палочки и пластиковую посуду на уровне закона

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в перечень запрещенного также войдут цветной пластик и пластиковые трубочки
© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что министерство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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