Эксперт назвал вакцинацию причиной роста продолжительности жизни населения на 25 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет. Об этом заявил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Именно благодаря вакцинации нам удалось за прошлый век поднять, увеличить продолжительность жизни на 25 лет - за один век. Действительно, удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали страны, тормозили развитию цивилизации и, конечно, способствовали резкому сокращению продолжительности жизни", - сказал он на III Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Брико подчеркнул, что вакцинация в пандемия коронавируса актуальна как никогда. Она является "инструментом управления демографией", обеспечивает эпидемиологическую безопасность и активное долголетие.

"Я вас призываю всех понимать важность и активность вакцинации. Кто не успел еще провакцинироваться от коронавирусной инфекции, я вам предлагаю это не откладывать. <...> Вакцинация - это защита, она обеспечивает здоровье", - заключил Брико.