{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт назвал вакцинацию причиной роста продолжительности жизни населения на 25 лет

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико подчеркнул, что в период пандемии коронавируса это актуально как никогда

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет. Об этом заявил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Именно благодаря вакцинации нам удалось за прошлый век поднять, увеличить продолжительность жизни на 25 лет - за один век. Действительно, удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали страны, тормозили развитию цивилизации и, конечно, способствовали резкому сокращению продолжительности жизни", - сказал он на III Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Брико подчеркнул, что вакцинация в пандемия коронавируса актуальна как никогда. Она является "инструментом управления демографией", обеспечивает эпидемиологическую безопасность и активное долголетие.

"Я вас призываю всех понимать важность и активность вакцинации. Кто не успел еще провакцинироваться от коронавирусной инфекции, я вам предлагаю это не откладывать. <...> Вакцинация - это защита, она обеспечивает здоровье", - заключил Брико. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Приморье в ближайшие дни начнутся новые испытания препарата против поражения легких
Средства на проведение испытаний в краевой клинической больнице №2 предоставил ВЭБ.РФ
Читать полностью