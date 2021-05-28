Мишустин назвал охрану природы одним из приоритетов государственной политики России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение экологических проблем является приоритетным направлением для России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам IX Невского международного экологического конгресса. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Охрана окружающей среды - один из приоритетов государственной политики. В настоящее время ведется активная работа по реализации национального проекта "Экология", - говорится в послании главы кабинета министров. - Благодаря этому снижаются объемы выбросов опасных загрязняющих веществ, ликвидируются свалки, общественный транспорт переводится на альтернативные виды топлива, создается современная инфраструктура по переработке отходов, обеспечивается переход к экономике замкнутого цикла". "Особое внимание уделяется экологической ответственности. Формируются устойчивые тренды на вторичное использование ресурсов, зеленую энергетику", - отмечает премьер.

По его оценке, особого внимания со стороны властей, бизнеса и общества требуют вопросы борьбы с изменением климата, которое является общечеловеческой проблемой.

"Сегодня в Невском экологическом конгрессе участвуют люди, которые принимают решения и берут на себя ответственность. Уверен, что в ходе заседаний состоится обстоятельная дискуссия, обмен опытом, лучшими практиками, - говорится в приветствии Мишустина. - Объединив наши усилия, мы сможем ответить на современные вызовы, сделаем все необходимое для повышения экологической безопасности нашей страны". Премьер пожелал участникам форума конструктивной работы и успехов.

Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Дискуссионная площадка используется для обсуждения ключевых тем в сфере охраны природы и природопользования, укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства. Организатором форума выступает Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ совместно с Советом Федерации и Минприроды. В этом году мероприятие проходит под девизом "Экология планеты - устойчивое развитие".