Одна из лидеров Black Lives Matter покидает свой пост

По словам активистки, соответствующее решение принято ей в связи с желанием наладить собственную карьеру - она планирует продажу своих книг и выступления на телевидении. "Я создала инфраструктуру и основу, необходимый фундамент, и теперь могу уйти. Такое ощущение, что время пришло", - отметила Каллорс.

Незадолго до этого в прессе начала распространяться информация, что в собственности у правозащитницы оказались дома, которые стоят миллионы долларов. Выдвигались предположения, что недвижимость была приобретена на средства фонда. Каллорс обвинения в свой адрес опровергла.

По данным AP, в 2020 году в фонд BLM поступили пожертвования на сумму $90 млн. К концу года движение подошло с $60 млн. Согласно информации представителей организации, четверть пожертвований пошла на операционные расходы, гранты организациям, возглавляемым чернокожими, а также на благотворительные проекты. Фонд критиковали и призывали тратить средства на поддержку семей жертв полицейского произвола. Каллорс заявила тогда, что такая поддержка оказывается, при этом она не уточнила суммы выделенных средств.

С конца мая 2020 года во многих крупных городах США вспыхнули беспорядки. Поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Тогда полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия.

Движение Black Lives Matter активизировалось после смерти Флойда. Оно проводит акции протеста за расовую справедливость, которые нередко заканчиваются беспорядками. Организация имеет сторонников во многих городах США, а также в других странах.