В Ивановской области восстановят пострадавшие от урагана дома за счет резервного фонда

ТАСС, 28 мая. Объекты социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры Ивановской области, пострадавшие в результате урагана 15 мая, восстановят за счет средств регионального резервного фонда. В общей сложности предстоит восстановить около 140 домов и зданий, сумма ущерба составляет более 54 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"По поручению губернатора Станислава Воскресенского средства на восстановление пострадавших в результате урагана объектов выделят из резервного фонда правительства Ивановской области и регионального фонда капитального ремонта. При этом глава региона поручил детально расписать, на какие цели потратят выделенные деньги, и отчитаться по итогам", - сообщает пресс-служба по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, больше всего от урагана пострадали Юрьевецский, Пестяковский, Пучежский и Верхнеландеховский районы, где в общей сложности повреждена кровля около 140 жилых домов и зданий, в том числе детские сады и пожарная часть. "Общая сумма ущерба составляет более 54 млн рублей", - сообщает пресс-служба.