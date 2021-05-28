Минздрав Индии назвал необоснованными утверждения о сокрытии числа жертв COVID-19 в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии назвало совершенно необоснованными утверждения газеты The New York Times о том, что индийское правительство якобы скрывает истинное число умерших в стране от последствий заражения коронавирусом.

"Приведенные этим изданием данные являются необоснованными, абсолютно ложными и не подкрепленными никакими доказательствами", - цитирует в пятницу телеканал India TV заявление секретаря индийского Минздрава Лава Агарвала.

По его словам, не может быть вопроса о том, что власти Индии скрывают истинное число летальных исходов в результате заражения вирусом. "С самого начала наши усилия были направлены на то, чтобы все случаи заражений и смертей открыто сообщались. Это было необходимо также для того, чтобы мы могли понять общую траекторию заражения и какие усилия необходимо приложить для принятия необходимых действий по сдерживанию коронавируса", - сказал Агарвал.

В публикации под заголовком "Насколько велико может быть истинное число жертв COVID в Индии" The New York Times оценивает их число по сценариям от "умеренного" до "худшего" от 600 тыс. до 4,2 млн. Такая надуманная статистика, пояснили индийские эксперты, стала результатом многократного умножения различных "коэффициентов смертности в Индии", что привело к грубому искажению истинной ситуации в стране. Если применить такую систему подсчетов к самим Соединенным Штатам, то смертность из-за коронавируса там окажется во много раз большей, чем в действительности, отметили специалисты.

Как сообщил в пятницу индийский Минздрав, число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие 24 часа на 186 364 и достигло 27 555 457. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 660 и составило 318 895.