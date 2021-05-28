Путин направил приветствие участникам Невского международного экологического конгресса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Невского международного экологического конгресса. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В России вопросы бережного, рачительного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, качества жизни людей находятся в числе ключевых государственных приоритетов", - отметил глава государства. По словам Путина, Россия рада поделиться наработками и своим позитивным опытом в этой области и всегда будет поддерживать международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

"За прошедшие годы ваш форум укрепил свои позиции как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга вопросов природоохранной тематики. И сегодня участники конгресса продолжат серьезный, вдумчивый разговор об актуальных, наиболее острых проблемах экологической повестки, таких как защита окружающей среды, совершенствование национальных законодательств в этой важной сфере, совместный поиск ответов на вызовы климатических изменений", - заметил президент, пожелав участникам конгресса плодотворных и взаимополезных дискуссий.

Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Дискуссионная площадка используется для обсуждения ключевых тем в сфере охраны природы и природопользования, укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства. Организатором форума выступает Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ совместно с Советом Федерации и Минприроды РФ. В этом году мероприятие проходит под девизом "Экология планеты - устойчивое развитие".