Узбекско-Российский центр развития туризма начнет работать в Ростове-на-Дону и Самарканде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая./ТАСС/. Россия и Узбекистан планируют создать совместный центр развития компетенций в сфере туризма, культуры и спорта, его представительства откроются в российском Ростове-на-Дону и одном из крупнейших городов Узбекистана Самарканде, сообщили ТАСС в пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ) со ссылкой на министра туризма и спорта Республики Узбекистан, ректора Международного университета туризма "Шелковый путь" Азиза Абдухакимова. Соответствующий меморандум Абдулхакимов подписал с ректором ДГТУ Бесарионом Месхи, центр компетенций будет функционировать на базе этих двух вузов.

"Мы заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве с Донским государственным техническим университетом. В ростовском и самаркандском вузах мы намерены открыть Узбекско-Российский центр развития компетенций в сфере туризма, культуры и спорта", - сказал он.

По данным пресс-службы ростовского вуза, приоритетом сотрудничества университетов Ростова-на-Дону и Самарканда станут национальные и региональные программы в сфере туризма, культуры и спорта, а также исследование цифровизации и глобализации на рынке труда. По мнению ректора ДГТУ, открытие центра компетенций также укрепит российско-узбекские отношения." Центр, который будет создан на базе наших университетов, займется реализацией программ по развитию туризма, будет проводить научно-образовательные и социально-культурные мероприятия. Уверен, что создание подобной структуры способствует укреплению российско-узбекских отношений", - цитирует пресс-служба университета слова Месхи.

Помимо этого, вузы запустят совместную программу двойного диплома, разработают концепцию повышения качества подготовки кадров в области туризма. Также в Ростове-на-Дону и Самарканде откроются представительства двух университетов.