В Приморье в ближайшие дни начнутся новые испытания препарата против поражения легких

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Третья фаза испытаний лекарства против тяжелых форм поражения легких начнется в Приморской краевой клинической больнице №2 в ближайшую неделю. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на коллегии министерства в пятницу.

"Совместно с группой ВЭБ.РФ поддержали проведение третьей фазы клинических испытаний препарата против тяжелых форм поражения легких. В Приморской краевой клинической больнице №2 Минздравом выдано разрешение на испытание, средства предоставил ВЭБ.РФ. В ближайшей неделе начнутся испытания данного препарата", - сказал Чекунков.

Он добавил, что во время пандемии министерство вместе с институтами развития организовали экстренную программу закупки средств индивидуальной защиты для дальневосточных врачей. На эти цели были привлечены частные средства.

"Более 20 компаний предоставили почти миллиард рублей, на которые в самые тяжелые месяцы пандемии мы привезли через закрытые границы более 1,1 млн средств индивидуальной защиты: комбинезонов, очков, респираторов и перчаток", - добавил министр.