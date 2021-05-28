Экспедиция РВИО по исследованию Чудского озера начнется в конце июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экспедиция Российского военно-исторического общества по исследованию Чудского озера в предполагаемом месте Ледового побоища стартует в конце июня 2021 года. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Экспедиция в этом году планировалась в июне. Это связано прежде всего с вопросом чисто природным - из-за цветения озера нужно успеть, так как наиболее мощное замутнение воды в этот момент происходит. Поэтому эта экспедиция как раз в июне, мы ее планируем приблизительно в 20-х числах июня провести", - сказал он.

В ходе экспедиции специалисты планируют воссоздать 3D-модель Вороньего камня, с вершины которого по легенде Александр Невский руководил русским войском в Ледовом побоище. В начале 20-го века камень пришлось подорвать, так как он мешал судоходству, однако участникам прошлого этапа экспедиции удалось найти его обломки, рассказал Казаков.

"Мы должны произвести обмеры и специализированную фотосъемку для того, чтобы воссоздать 3D-модель этого камня и постараться оценить его масштаб таким, каким он был до взрыва, понимая его габариты, высоту и так далее. И окончательно убедиться, что это объект неслучайный - он серьезного размера и имеет право претендовать на звание того, что он и есть Вороний камень", - отметил он.

Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года. В битве приняли участие новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского с одной стороны и войска Ливонского ордена - с другой. Войска Ливонского ордена были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили во избежание той же участи. В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних территориальных приобретений на Руси.