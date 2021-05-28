Новую Красную книгу России планируют выпустить в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Обновленная версия Красной книги России планируется к выпуску в этом году, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Красную книгу в целом нужно актуализировать. Министерство уже занимается этим вопросом. Надеюсь, что все сложится удачно, и мы сможем выпустить обновленную Книгу уже в этом году", - сообщил он на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Козлов напомнил, что Красная книга не обновлялась в стране более 20 лет.

По данным Минприроды, в настоящее время 13 видов животных, сохранение популяции которых запланировано в рамках нацпроекта "Экология", могут исчезнуть, если не предпринимать меры. "Уже сейчас есть 13 видов, по которым если не предпринимать никаких решений, то они безвозвратно исчезнут. Они закреплены в национальном проекте "Экология", - отметил он.

Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, охотоморских популяциях гренландского и серого китов.