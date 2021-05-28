Заключенных могут привлечь к строительству больших инфраструктурных проектов

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. В первую очередь это могут быть большие инфраструктурные проекты, сообщил в пятницу журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Мы сейчас это прорабатываем вместе с ФСИН. Должны понимать те требования, которые строительные площадки, застройщики, подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы. Поэтому стройки пока не обсуждаем, но, наверное, большие инфраструктурные в первую очередь", - сказал Стасишин, отвечая на вопрос о возможности привлечения заключенных для работы на стройках.

Он добавил, что для принятия такого решения нужно четко понимать технологию процесса доставки заключенных на место работы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в четверг отметил, что практика привлечения осужденных к строительству объектов в РФ имеет право на существование. Он добавил, что проблему с трудовыми ресурсами на стройках в России нужно решать за счет привлечения работников из стран СНГ, мобилизации безработных и переобучения представителей других специальностей.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он отметил, что осужденные к принудительным работам могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, в таких работниках заинтересован крупный бизнес. В частности, по его словам, "Норникель" выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.