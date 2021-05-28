На Юге России в выходные дни ожидаются дожди, грозы и похолодание

ТАСС, 28 мая. Кратковременные дожди и небольшое похолодание прогнозируется в предстоящие выходные дни в регионах Юга России, в горных районах возможны грозы и град, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Кратковременные дожди и грозы пройдут в субботу в горных регионах Юга России - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, Адыгее, а также Сочи, на Кубани. Местами в этих регионах возможен и град, похолодает. Поскольку в воскресенье атмосферное давление будет понижаться, в регионы придут неустойчивые воздушные массы, дожди пойдут уже практически повсюду, включая Астраханскую область и северо-западные районы засушливой Калмыкии", - сказал он.

В Краснодаре дождь пройдет в воскресенье, при этом температура воздуха опустится с 26-28 градусов до 20-22. В Сочи дождь "зарядит" на все выходные, в воскресенье столбики термометров опустятся до 18-20 градусов.

В Крыму будет прохладно. В Севастополе в субботу до 18-20 градусов, в воскресенье - до 17-19, существенных осадков не выпадет. В Ялте кратковременные дожди ожидаются и в субботу, и в воскресенье при температуре не выше 20 градусов.

В Ростове-на-Дону в воскресенье дождь собьет температуру воздуха до 23-25 градусов. Аналогичная ситуация будет и в Волгограде. В Нальчике в субботу 25-27 градусов, вечером - гроза, в воскресенье небо плотнее затянет тучами, пройдут более интенсивные осадки при температуре до 17 градусов. В Элисте в субботу прогнозируют 28-30 градусов, в воскресенье - 20-22 и кратковременный дождь.