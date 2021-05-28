Администрация Усинска опровергла информацию о пожаре на нефтяном месторождении

СЫКТЫВКАР, 28 мая. /ТАСС/. Администрация города Усинска Республики Коми опровергла информацию из социальных сетей якобы о пожаре на Прохоровском нефтяном месторождении в Усинском районе. На одной из скважин месторождения имени Алабушина ведется ремонт, и периодически проводится отжиг газа на факельной чаше, в связи с чем временами заметен дым, говорится в сообщении пресс-службы администрации Усинска.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео дыма, снятое со стороны деревни Новикбож Усинского района.

"На территории городского округа Усинск специализированными подрядными организациями проводятся плановые работы по ремонту одной из скважин месторождения имени Алабушина (эксплуатирует ООО "Лукойл-Коми"). В ходе ремонта периодически проводится отжиг газа на факельной чаше, в связи с чем временами может быть заметен дым. Мероприятия на скважине проводятся по типовой схеме с использованием сертифицированного оборудования, они согласованы с контролирующими органами и не несут опасности для населения", - говорится в сообщении администрации Усинска, размещенном на странице мэрии во "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, жители деревни Новикобож обращались также в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района, где происходящее взяли на контроль. "Сейчас из ЕДДС сообщили, что дыма уже нет. Никакого пожара там не было", - уточнили в мэрии.

На территории всего округа Усинск сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный 11 мая после разлива нефтесодержащей жидкости, обнаруженного в Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Причиной его стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). В настоящее время очистку берегов Колвы ведут более 200 человек.