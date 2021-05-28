Центр выявления и поддержки талантливых детей появится на Кубани в 2023 году

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Центр для выявления талантливых детей и дальнейшего развития их способностей планируют открыть в Краснодарском крае в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"[Губернатор Краснодарского края] Вениамин Кондратьев и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о создании на Кубани центра выявления и поддержки одаренных детей. Образовательное учреждение откроют в 2023 году в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в центре будут работать педагоги после прохождения курсов повышения квалификации в образовательном центре "Сириус", дети, которые попадут в центр, смогут пройти программы по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", в его работу будут вовлечены научные организации и промышленные предприятия. Центр создадут на базе строящейся в Краснодаре школы-интерната для одаренных детей, в нем будут работать с ребятами со всех муниципальных образований региона.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.