В Петербурге подготовили четыре свалки для включения в реестр объектов накопленного вреда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подготовило к включению в Государственный реестр объектов накопленного вреда четыре свалки, которые были обследованы на предмет потенциально опасных объектов на территории города. Об этом сообщил в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса.

По его словам, всего было выявлено шесть потенциально опасных объектов, два из них уже включены в реестр.

"В 2020 году Петербургу переданы полномочия по ликвидации накопленного вреда природе. Мы провели оценку шести потенциально опасных объектов на территории города - это крупные свалки, одна из них видна из космоса. Два объекта уже включены Министерством природных ресурсов и экологии РФ в государственный реестр. Ждем включения еще четырех объектов", - сказал Беглов.

Минприроды РФ в марте 2021 года включило в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) Приморскую свалку и свалку на территории заказника "Озеро Щучье". Свалка в природном заказнике регионального значения "Озеро Щучье" была образована в 1960-х годах на месте бывшего карьера по добыче песка, она занимает площадь 1,2 га. Бывшая Приморская свалка появилась в 1933 году, к 1976 году ее площадь достигала 106 га. В 2000-х годах все отходы на ней были собраны в террикон площадью 10 га, его перекрыли системой изолирующего грунта, и сейчас бывшая свалка представляет собой холм, достигающий 26 метров в высоту.

Городской комитет по природопользованию приступит к проектно-изыскательным работам для ликвидации этих объектов. Финансирование работ будет осуществляться не только из бюджета Петербурга, но и с привлечением федеральных средств по нацпроекту "Экология". Планируется задействовать и внебюджетные источники.

Беглов также напомнил, что по поручению президента Минприроды приступило к ликвидации токсичных отходов полигона "Красный Бор". По его словам, город ведет и самостоятельную работу по ликвидации несанкционированных свалок. На очищенных территориях создаются общественные пространства.