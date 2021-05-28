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Пандемия COVID-19
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Попова: системы здравоохранения на Западе оказались готовы к пандемии хуже, чем в СНГ

Как отметила глава Роспотребнадзора, пандемия стала "настоящим испытанием на прочность"

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Системы здравоохранения в западных странах оказались готовы к пандемии хуже, чем в странах СНГ. Такое мнение выразила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на проходящем в Минске заседании Совета глав правительств СНГ.

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"Сегодня мы видим, что ряд западных стран, системы здравоохранения и методы борьбы с инфекциями в которых считались передовыми, оказались значительно менее готовы к пандемии", - сказала она, говоря в том числе о взаимодействии стран Содружества в борьбе с инфекциями.

Попова отметила, что во всем мире нарастают угрозы биологического характера. За последние 10 лет человечество столкнулось со вспышками лихорадки Эбола в Африке, чумы на Мадагаскаре, желтой лихорадки в странах Ближнего Востока и других государствах.

"В 2020 году мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, ставшая для системы здравоохранения настоящим испытанием на прочность. И ровно год назад, в мае, встреча глав правительств Содружества проходила в онлайн-формате, в условиях неопределенности", - добавила глава Роспотребнадзора.

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БелоруссияРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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