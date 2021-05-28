Делегации из четырех стран примут участие в форуме к 800-летию со дня рождения Невского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представители четырех государств примут участие в работе международного форума, приуроченного к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом в пятницу сообщила заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко на пресс-конференции ТАСС.

"У нас будут представители нескольких государств, это все лидеры научного сообщества этих стран. Это Болгария, Сербия, Польша и Украина", - сказала она.

В программе форума, который состоится в Государственном историческом музее 8 июня, запланировано большое пленарное заседание с участием известных спикеров, а также несколько дискуссионных площадок по разным темам: "Александр Невский: воин и святой. От святых защитников русской земли к военному духовенству современной России", "Образ Александра Невского в культуре", "Александр Невский как покровитель русской демократии".

"У нас в программе несколько мероприятий. Это, конечно же, большое пленарное заседание, на котором выступят наши известные спикеры. Приглашены и помощник президента РФ Владимир Мединский, и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, и научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян, и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, и председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Все они выступят с докладами", - сказала Коновченко.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня 2014 года подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского. Центральным местом проведения всех федеральных мероприятий была выбрана Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.