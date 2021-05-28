Танк времен войны планируют поднять из земли поисковики-юнармейцы в Московской области

КУБИНКА /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Поисковики молодежного патриотического движения "Юнармия" обнаружили и планируют поднять советский танк Т-34 в Солнечногорском районе Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил организатор поисковой группы Александр Сорокин на форуме "Дай пять!", посвященном пятилетию "Юнармии".

"У нас в Солнечногорском районе мы знаем, где башня танка лежит. Когда найдем спонсоров, собираемся организовать экспедицию. Он лежит на глубине 2 м", - рассказал Сорокин.

По его словам, поисковый отряд "Юнармии" обладает уникальным оборудованием, которое в том числе и позволило обнаружить и распознать этот танк. "У нас есть оборудование глубинное, с помощью него удалось его обнаружить и определить, что это именно Т-34", - сообщил руководитель поискового отряда.

Танк - не единственная крупная находка отряда. Так, во время экспедиции в Смоленскую область обнаружили самолет Ил-2. "В болоте до сих пор лежит самолет Ил-2, нашли во время экспедиции в Смоленскую область. Но его достать из болота физически невозможно", - пояснил представитель движения.

По словам юнармейцев, также большое внимание уделяется поиску медальонов павших бойцов и работе с архивами Минобороны, что позволяет устанавливать судьбу пропавших без вести красноармейцев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.