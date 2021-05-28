В Петербурге появится единый центр взаимодействия властей и кикшеринговых компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Единый центр обращений для взаимодействия исполнительных органов государственной власти и кикшеринговых компаний создадут в Петербурге. К такому решению пришли на заседании рабочей группы по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Принято решение в ближайшее время на базе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" создать Единый центр обращений для взаимодействия исполнительных органов государственной власти и кикшеринговых компаний", - говорится в пресс-релизе. С крупнейшими операторами пришли к договоренности о запрете размещения электросамокатов на Дворцовой площади. А на время проведения ПМЭФ и Евро-2020 в некоторых районах города ограничат их парковку.

Также компании, предоставляющие аренду самокатов, подтвердили соблюдение ранее согласованных договоренностей. Компания Whoosh уже ввела ограничения скорости в 15 км/ ч на Невском проспекте, площади Восстания и на Лиговском проспекте от площади Восстания до Кузнечного переулка, и в 20 км/ч - на территории парка 300-летия и Приморского парка победы и на Яхтенном мосту. На самокатах теперь будет запрещено передвигаться по территории ЦПКиО, Летнего сада, Михайловского сада, острова "Новая Голландия". Компания Urent также ввела ограничение скорости на Невском проспекте, разработала и тестирует функционал ограничения скорости по районам города. Оба сервиса проводят работу по перемещению самокатов с узких тротуаров, от станций метрополитена и павильонов общественного транспорта.

Кроме того, в ближайшее время могут быть внесены изменения в пользовательские соглашения, где дополнительно пропишут штрафные санкции за нарушения правил проката, по нарушителям составят единую базу и в последующем будут блокировать аккаунты тех, кто систематически пренебрегает правилами аренды. Попавшие в черный список больше не смогут пользоваться данной услугой. Разработку начнут тестировать со следующей недели.

Со своей стороны комитет по транспорту внес предложение для кикшеринговых компаний предоставлять услугу проката только по паспорту и таким образом ограничить пользование самокатами несовершеннолетними. Также таким образом хотят уменьшить число фейковых аккаунтов.

В ходе совещания также обсудили вопрос оснащения каждого самоката видимым идентификационным номером, в том числе и для возможности его распознавания на камерах наблюдения. На текущий момент такой номер присутствует на раме самокатов, но плохо читаем.