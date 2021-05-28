В Дании запустили цифровой коронапаспорт

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Дания выпустила приложение Coronapas - национальный вариант сертификата COVID-19, который будет действителен на всей территории ЕС. Пресс-конференция по этому случаю прошла в аэропорту Копенгагена в пятницу и транслировалась на сайте телеканала TV2 .

Цифровой сертификат действует как для поездок внутри Дании, так и для путешествий по ЕС. Как пояснил министр здравоохранения Магнус Хеунике, личных медицинских данных жителей страны приложение не содержит.

По словам министра финансов Николая Ваммена, предъявлять удостоверение личности вместе с сертификатом не надо. В нем указана информация о вакцинации, наличии антител или отрицательном результате теста на коронавирус.

Стоимость разработки приложения составила 22 млн крон ($3,6 млн).