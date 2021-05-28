В Подмосковье пройдут дополнительные проверки безопасности в школах и местах отдыха детей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Дополнительные проверки пройдут во всех подмосковных школах и местах отдыха для обеспечения безопасности детей в летний сезон. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Поручение президента предполагает дополнительную проверку всех учебных заведений. Прошел последний звонок, начинаются экзамены. Летом более 1 тыс. школ примут ребятишек на отдых, еще будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Он добавил, что к 1 сентября в регионе планируется ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности образовательных учреждений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый для всей страны подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.