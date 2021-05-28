Власти намерены подать заявку на присвоение Астрахани звания "Город трудовой доблести"

АСТРАХАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) провела экспертизу предложения о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" Астрахани и дала положительное заключение. Об этом сообщил в пятницу председатель Гордумы Астрахани Игорь Седов в рамках проведения Международного научного Каспийского форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития".

"На сегодняшний день мы уже получили положительное экспертное заключение РАН о наличии оснований для присвоения городу Астрахани почетного звания РФ "Город трудовой доблести", - сказал Седов. - Дальше, согласно закону, в ближайшее время мы рассмотрим инициативу на заседаниях городского и областного парламентов, и затем необходимо будет подтвердить желание самих жителей получить для города почетное звание, чтобы губернатор мог направить ходатайство в оргкомитет "Победа" на рассмотрение президенту Владимиру Владимировичу Путину".

Он также добавил, что в рамках данной инициативы и сохранения исторической памяти в июне решено запустить проект "Город помнит", который включает серию интервью, художественные и фотозарисовки, краеведческие экскурсии, посвященные воспоминаниям тех астраханцев, которые работали в тылу, помогая фронту.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.