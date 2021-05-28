Меркель заявила, что не считает "лучшей идеей" отказ от патентов на вакцину от COVID-19

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает лучшей идеей в борьбе с пандемией коронавируса отказ от патентов на вакцину от COVID-19. Об этом она заявила в пятницу, выступая на общественно-политическом форуме "Саммит глобальных решений", который проходит в онлайн-режиме.

"Я не считаю лучшей идеей, если в пандемию тем, кто за поразительно короткое время разработал такие вакцины, будет сказано: "Поскольку мы находимся во время пандемии, вы должны отказаться от прав на патенты", - отметила Меркель. По ее мнению, в большей степени следует сосредоточиться на поиске импульсов для компаний, действующих в области разработки вакцин и лекарств.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве 6 мая было принято решение продолжить обсуждение временного отказа от патентов на препараты против коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире. Консенсуса по этому вопросу пока нет.

Подготовка к новым пандемиям

Мировое сообщество в свете коронавирусного кризиса должно быть лучше подготовлено к возможным новым пандемиям, считает канцлер ФРГ.

"Мы должны по возможности быть хорошо подготовленными к новым пандемическим угрозам", - сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что "защита патентов здесь играет важную роль". "Мы должны использовать все средства и пути для того, чтобы результаты исследований в форме новых вакцин и медикаментов помогли в действительности всем странам", - отметила канцлер, указав на значение Всемирной организации здравоохранения в этих усилиях.

"Мы еще некоторое время будем бороться с экономическими последствиями пандемии по всему миру", - считает Меркель.