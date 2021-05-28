Матвиенко считает, что создание экологического кодекса займет несколько лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в случае одобрения ее идеи о создании в РФ экологического кодекса разработка и принятие документа может занять несколько лет. Такое мнение она высказала в пятницу журналистам по итогам пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса.

"Говорить об окончательном варианте сложно. Я, если хотите, в таком провокативном виде вбросила эту идею, поскольку Совет Федерации считает, что назрел вопрос принятия экологического кодекса. Вбросили для того, чтобы началась дискуссия. Мы хотим услышать мнения ученых, экспертов, депутатов Госдумы, правительства", - подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, необходим свод законов, который "будет помогать ориентироваться в российском законодательстве всем представителям общества, зарубежным партнерам, учитывать новые вызовы и проблемы".

"Если эта идея будет принята, будет согласие по поводу необходимости принятия экологического кодекса, эта работа потребует времени, несколько лет потребуется, чтобы сделать такой профессиональный свод законов. Мы к такой работе готовы", - добавила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что в ближайшее время Совфед будет активно обсуждать тему создания экологического кодекса. Это будет единый документ, посвященный вопросам охраны природы, он систематизирует российское законодательство в этой сфере.