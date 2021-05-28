На реконструкцию главной набережной Сочи потребуется не менее 14 млрд рублей

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Стоимость реконструкции главной городской пешеходной набережной Сочи - Приморской - составит не менее 14 млрд рублей. Для финансирования проекта могут быть привлечены как бюджетные, так и частные средства, сообщил ТАСС главный архитектор Сочи Антон Глушков.

"Мы не ставили задач, что, мол, у нас есть маленький бюджет, давайте за счет него заплатки сделаем. Наша задача - это нарисовать будущее города, чтобы понимать, какое оно будет, и уже под него мы будем искать как федеральное финансирование, так и частное. Пока что про бюджет - не менее 14 млрд рублей", - сказал Глушков.

Он отметил, что оценка проекта является предварительной, сумма рассчитана в том числе исходя из проектов прошлых лет, которые проходили госэкспертизу и финансовую оценку.

Согласно предварительному проекту, предполагается расширение набережной с нынешних трех до 30 м за счет отсыпки береговой линии и создания искусственного земельного участка.

Ранее городские власти объявили конкурс на разработку проекта реконструкции набережной. Во второй этап конкурса прошли восемь компаний, в том числе иностранных. Они должны разработать свои варианты проекта набережной, которые рассмотрит комиссия из числа архитекторов, чиновников и общественников. Семь претендентов в итоге получат по 3 млн рублей в качестве компенсации за работу, а автору лучшего проекта достанется приз в размере 6 млн рублей и право осуществлять дальнейшее проектирование объектов реконструкции.