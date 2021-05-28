Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении ЕВС, опубликованном в пятницу.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании", - отмечается в документе. Как уточняет ЕВС, "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу".

Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением".