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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании

В заявлении союза говорится, что "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу"
© AP Photo/Petros Giannakouris, архив

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении ЕВС, опубликованном в пятницу.

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"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании", - отмечается в документе. Как уточняет ЕВС, "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу".

Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением".

 

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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