Ивановские власти сняли ограничения в работе кафе и ресторанов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб Ивановской области принял решение о снятии ограничений по социальной дистанции и числу посетителей на открытых верандах кафе и ресторанов региона, а также разрешил проведение выпускных вечеров в банкетных залах, сообщил в пятницу в Instagram губернатор Станислав Воскресенский.

"Сегодня приняли послабления для ресторанов и кафе: снимаем ограничения по социальной дистанции и загрузке для открытых веранд - на улице риски заражения ниже. Разрешаем организацию выпускных вечеров в банкетных залах кафе и ресторанов в рамках одной образовательной организации", - сообщил глава региона.

В Ивановской области учреждения общепита приостановили работу из-за пандемии в марте 2020 года. Летом того же года власти разрешили работу открытых веранд, ограничив число посетителей - не более шести за одним столиком.

В регионе зарегистрировано более 36,1 тыс. заболевших коронавирусом, за сутки выявлено 60 заразившихся. Первым компонентом вакцины привились свыше 129 тыс. человек, завершили вакцинацию 108,7 тыс. человек.