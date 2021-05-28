И.о. министра окружающей среды Армении заявил об ущербе экологии Карабаха из-за конфликта

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Военные действия осенью 2020 года нанесли непоправимый ущерб окружающей среде Нагорного Карабаха, а также полностью разрушили энергетическую систему непризнанной республики. Об этом в пятницу на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса заявил и.о. министра окружающей среды Армении Романос Петросян.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт в регионе привел не только к последствиям для населения Нагорного Карабаха, но также нанес "непоправимый ущерб окружающей среде - от масштабных лесных пожаров до стойкого загрязнения воздуха, почвы, воды, отравления флоры и фауны".

По словам главы армянского ведомства, "в результате военных действий полностью разрушена также энергетическая система [непризнанной Нагорно-Карабахской] республики, всецело основанная на возобновляемых источниках энергии".

Петросян напомнил о конфликте между Арменией и Азербайджаном в районе Сюника, где, по его словам, его страна из-за этого "сталкивается с серьезным риском опасностей, в частности потери лесных массивов, повышения риска лесных пожаров, загрязнения водных ресурсов и необратимого негативного воздействия на растительный и животный мир".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.