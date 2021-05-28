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Прием заявлений на выплату в 10 тыс. рублей на детей начнется в середине июля

В Минтруде сообщили, что заявления будут принимать до 1 ноября

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление. <...> В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября", - сказала она на заседании общественного совета при Минтруде в пятницу.

Президент России Владимир Путин в послании парламенту 21 апреля огласил ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, глава государства заявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей.

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