ВЦИОМ: каждый третий россиянин является пенсионером

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Каждый третий россиянин (35%) является пенсионером, при этом из них каждый десятый россиянин (10%) - работающий пенсионер. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) данные опроса, проведенного к III Международному конгрессу "Health Age. Активное долголетие".

"Среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше - уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (например, рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (рисование, моделирование и пр., 27%), а также посещение культурных учреждений и мероприятий (театры, музеи, выставки и т. д., 24%)", - говорится в сообщении.

Каждый десятый (12%) представитель старшего поколения регулярно занимается волонтерской деятельностью, 8% принимают участие в работе профсоюзных организаций, политических партий и т. д. Почти половина участников опроса старше 60 лет (48%) проживает с супругом, а 31% живут одни либо с родственниками. Также отмечается, что большинство россиян старшего поколения (87%) ведут активную социальную жизнь, регулярно встречаясь с родственниками, друзьями или знакомыми.

"Домашними делами вроде похода по магазинам, уборки и приготовления пищи сами занимаются 40% россиян 60 лет и старше, 45% делают это вместе с другими членами семьи. В доме каждого десятого представителя старшего поколения (10%) все домашние дела делают дети и внуки, а 1% пользуются услугами профессионалов", - уточняется в сообщении.

Более половины россиян старшего поколения (71%) в течение прошлого года обращались в какое-либо медицинское учреждение, каждый второй подтвердил оказание им необходимых услуг, однако 18% отметили, что не получили их в полном объеме либо не получили совсем.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.