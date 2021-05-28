Монумент пограничнику восстановили в парке Фороса

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Открытие восстановленного монумента пограничнику Александру Терлецкому прошло в пятницу в День профессионального праздника службы в итальянском дворике форосского парка, где местные жители жаловались на вырубку деревьев и застройку. Об этом сообщила в пятницу журналистам представитель компании-застройщика парка Кира Маслова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. После этого глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и заявил, что власти Крыма не выявили нарушений при строительстве комплекса. Планируется, что здесь появится детско-молодежный оздоровительный комплекс из шести объектов. При этом до осени работы в парке будут приостановлены.

"В марте этого года во время обхода парка главой Крыма Сергеем Аксеновым местными жителями была выдвинута инициатива о воссоздании бюста герою Великой Отечественной войны Александру Терлецкому. Мы находимся здесь, на месте его захоронения, сейчас останки покоятся на аллее славы. Застройщик поддержал данную инициативу, заказ был передан в Татарстан казанскому скульптору Махмуту Гасимову. В рекордные сроки был выполнен бюст, постамент", - сказала Маслова.

По ее словам, монумент восстанавливали по архивным фотографиям, которые передали в Татарстан с пограничной заставы, где служил Терлецкий. "25 дней занял процесс выполнения бюста - это действительно рекордные сроки. И это некий подарок от застройщика для всего Фороса", - отметила Маслова.

Высота монумента превышает 3 м, его постамент выполнен из гранита, а белый бюст - из мраморной крошки. Вес памятника - около 5 тонн.

По сообщениям крымских СМИ, ранее на месте установки монумента была могила Терлецкого, на которой стоял его бюст. Однако в украинский период участок участок отвели под застройку и останки перезахоронили в другой части парка санатория "Форос". В марте 2021 года памятный знак герою обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны установили на месте его первого захоронения в селе Родниковое Балаклавского района.

О Терлецком

Командир погранзаставы старший лейтенант Терлецкий в ноябре 1941 года со своими бойцами более суток держал оборону Байдарского перевала, прикрывая отступление советских войск. 25 марта 1942 года будучи комиссаром Балаклавского отряда, попал в плен и спустя месяц был казнен гитлеровцами. Последними словами Терлецкого перед смертью были "Живи, Севастополь!".