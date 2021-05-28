Электронную однократную визу планируют ввести для въезда иностранцев в Сочи

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Единую электронную визу для однократного въезда в РФ через аэропорт города Сочи планируют ввести для иностранных туристов. Этот вопрос глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщила пресс-служба администрации региона в пятницу.

"Краснодарский край - прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи - уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Слуцкий отметил, что для Краснодарского края эта инициатива имеет важное значение, так как регион адаптировал работу туристической отрасли в условиях пандемии, активно идет вакцинация, и сейчас люди не боятся приезжать на отдых в регион.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.