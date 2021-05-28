Глава СПЧ выступил за открытое разбирательство по делу Сапеги

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Разбирательство по делу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги должно быть предельно открытым. Такое мнение журналистам высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на онлайн-конференции в пятницу.

"Здесь ситуация неопределенная с Софьей Сапегой. Надо внимательно следить за тем, какие будут выдвинуты обвинения, что говорит адвокат. Вызывает вопросы, почему с адвоката взяли подписку о неразглашении, какие такие тайны есть у Софьи Сапеги? Я не очень понимаю. Мы за всем этим должны следить, чтобы это разбирательство было предельно открытым, понятным российскому обществу и российскому государству", - заявил он.

Фадеев подчеркнул, что Сапега - российская гражданка, при этом "неважно, совершила она правонарушения или не совершила, какие у нее идейные убеждения". "Это российская гражданка и российское государство должно защищать своих граждан", - считает он.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года телеграм-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.

Как заявил журналистам в пятницу посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, Россия обеспечивает консульскую поддержку задержанной в Минске россиянки, но не вмешивается в компетенцию белорусских властей.